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ضبط "يمنية" حاولت تهريب أدوية مستوردة لدى عودتها من ماليزيا

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ضبط "يمنية" حاولت تهريب أدوية مستوردة لدى عودتها من ماليزيا ضبط "يمنية" حاولت تهريب أدوية مستوردة لدى عودتها من ماليزيا
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، محاولة راكبة يمنية تهريب كمية كبيرة من الأدوية المستوردة لعلاج الأورام السرطانية وأمراض الكبد لبيعها فى السوق المصرية والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة لدى عودتها من ماليزيا.

وأفاد مصدر جمركى بأن مأمورى الجمرك رفعت صدقى وحسام أبو الفضل اشتبها فى الراكبة وبتفتيشها بمعرفة رحاب خالد تبين إخفاؤها للمضبوطات حول جسدها وداخل جيوب سرية داخل حقائبها.

أمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكبة وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.
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