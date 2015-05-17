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القبض على راكب خليجى لمحاولته تهريب 20 ألف قرص منوم داخل ملابسه الداخلية

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القبض على راكب خليجى لمحاولته تهريب 20 ألف قرص منوم داخل ملابسه الداخلية القبض على راكب خليجى لمحاولته تهريب 20 ألف قرص منوم داخل ملابسه الداخلية
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة من ضبط الراكب الخليجی "ا م ع" ويبلغ من العمر 36 سنة وبحوزته 20 ألف قرص من عقار زانكس المنوم..وزنت حوالی 1كيلو و800 جرام، وذلك قبل سفره للرياض علی رحلة الخطوط الجوية رقم 320.

وبمناقشة المتهم أمام العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التأمين، أقر بأنه قام بتفريغ الأقراص المخدرة من عبواتها الأصلية ووضعها داخل كيس من البلاستك ثم قام بوضع الكيس داخل جورب أببض من القطن وأخفاه داخل لباسه الداخلی التى يرتديها ليصعب كشفه إذا ما وضعه داخل حقيبة السفر حال مرورها من خلال أجهزة ال x.ray.

حيث اشتبه أمين الشرطة أيمن محمد علی فی الراكب أثناء تقدمه لإنهاء إجراءات سفره وبتفتيشه عثر علی المضبوطات وبفتح الكيس البلاستيك بمعرفة المقدم محمد الحداد عثر على المضبوطات.

وبإخطار اللواء طارق فتحی مدير الأمن أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وعرض الراكب علی النيابة.
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مصر 365

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