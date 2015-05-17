مباحث الآداب تضبط 3900 زجاجة خمور داخل محلين بدون تراخيص فى الإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بالإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط محل يبيع الخمور بدون ترخيص.

كانت وردت معلومات للرائد تامر زغلول الضابط بإدارة الآداب العامة تفيد قيام كل من "عاطف.ا.ف" 60 سنة المدير المسؤول عن محل أولاد فهيم الكائن بشارع بورسعيد، و"مجدى.ا.ف" 57 سنة المدير المسؤول عن محل أوسكار الكائن بشارع بورسعيد، بحيازة كميات كبيرة من الخمور والبيرة داخل المحلين المذكورين وتقديمها وبيعها بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وضبط بالمحلين عدد 3988 زجاجة خمر وبيرة مختلفة الأنواع والأحجام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.