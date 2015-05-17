بالصور…محافظ قنا يتفقد متحف السيرة الهلالية

تفقد محافظ قنا عبد الحميد الهجان، متحف السيرة الهلالية بقرية أبنود تمهيدا لافتتاحه قريبا لتخليد ذكري الشاعرعبد الرحمن الابنودى .

وأشار الهجان أن المبنى يضم مبنى المتحف واستراحة خاصة مجهزة لاستقبال الدارسين والمهتمين بالسيرة ومبنى أخر لمكتبة أبنود تحتوى علي مكتبة خاصة للأطفال وقاعه مكيفة للندوات والاجتماعات وقاعه للهوايات وأخرى للتكنولوجيا وصالة اطلاع للشباب والكبار .

يذكر، ان متحف السيرة الهلالية يشمل قاعة عرض لمحتويات السيرة الهلالية كما يوجد بقاعه العرض معرض صور فوتوغرافية ترجع الى احقاب زمنية مختلفة طاف خلالها الشاعر بين رواة وشعراء السيرة الهلالية على مختلف هوياتهم كما توجد تسجيلات للرواية الاصلية بصوت الشاعر عبد الرحمن الابنودي .

وأكد محافظ قنا، ان هذا المتحف سيصبح تراثا ومرجع عالمى للباحثين ومحبى السيرة الهلاليه وعشاقها وسيحافظ عليها من الاندثار