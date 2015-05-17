إطلالات ساحرة تزين مهرجان كان في يومه الرابع

كان اليوم الرابع من أيام مهرجان كان السينمائي حافلاً بإطلالات عصرية وجذابة طغت على السجادة الحمراء وخطفت أنظار المصورين، ففي هذا اليوم شهدنا حضوراً منعشاً للعديد من النجمات اللواتي حرصن على الحضور من دول العالم المختلفة ليتألقن على السجادة الحمراء بأجمل الإطلالات.

حضرت في هذا اليوم النجمة الهندية اشوريا راي Aishwarya Rai متألقة بلوك صيفي ناعم وإطلالة نهارية بسيطة، أما زميلتها سونام كابور فقد كانت محط نقاشات الموضة ليلة البارحة بإطلالاتها الساحرة، حيث اختارت سارياً هندياً بتصميم عصري رائع لإطلالتها النهارية، بينما تألقت على السجادة الحمراء بفستان أزرق أنيق من تصميم Ralph & Russo.

ومن أجمل الإطلالات في هذا اليوم إطلالة الممثلة الأنيقة دايان كروغر Diane Kruger التي اختارت فستاناً سماوياً جميلاً يحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية Prada نسقته مع حقيبة سهرة جميلة باللون الأزرق، وإطلالة زميلتها ناتالي بورتمان Natalie Portman التي ظهرت بفستان ناعم يحمل توقيع Dior للأزياء الراقية، كما سعدنا بظهور بصمة المصمم اللبناني زهير مراد في هذا اليوم في إطلالة النجمة الصينية لي بينغ بينغ Li Bing bing التي ظهرت بإطلالة ملكية رائعة بفستان براق وناعم، وإطلالة نيجين ميرسالي Negin Mirsalehi بفستان رائع من جورج حبيقة.

وعلى الرغم من ذلك، لم تنجح سينا ميلر Sienna Miller في اختيار اللوك المثالي فكانت إطلالتها متواضعة وليست بالمستوى المطلوب، حيث ظهرت بفستان ملون من Valentino، ولكنها على الأقل أحسنت تنسيقه بطريقة ناعمة مع تسريحة شعر ومكياج جميلين.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات في اليوم الرابع من مهرجان كان.