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العربى: الجامعة العربية حريصة على دعم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية

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العربى: الجامعة العربية حريصة على دعم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية العربى: الجامعة العربية حريصة على دعم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية
أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى دعم الجامعة لجهود المبعوث الأممى ستيفان دى مستورا لحل الأزمة السورية من خلال المشاركة بفعالية فى الحوار الذى من المقرر أن يبدأ الساعات القادمة فى سويسرا .

وقال العربى ، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى جنيف على رأس وفد ، إن الجامعة حريصة على دعم الجهود الدولية الخاصة ببحث الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السورى حيث يبدأ دى مستورا سلسلة من المشاورات مع الأطراف السورية المختلفة وممثلى الدول الكبرى والإقليمية والمنظمات الإقليمية لبحث سبل التوصل لحل للأزمة السورية .

وحول موقف الجامعة العربية لطبيعة حل الأزمة السورية، قال العربى إن موقف الجامعة واضح وهو ضرورة تنفيذ بيان جنيف الأول والذى يهدف إلى وحدة واستقلال وسلامة الأراضى السورية ووضع حد للعنف وتيسير بدء عملية سياسية تلبى تطلعات الشعب السورى المشروعة .

وحول موقف الجامعة بشأن الحوار اليمنى الذى يبدأ اليوم فى الرياض، قال العربى إن الجامعة تدعم هذا الحوار وتشارك فيه ممثلة بالسفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة ونحن ندعم جهود ودول مجلس التعاون الخليجى فى هذا الإطار .

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مصر 365

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