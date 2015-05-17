سفر لجان عسكرية لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين فى الخارج

صرح اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدق على سفر 4 لجان قضائية عسكرية تجنيدية للدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين فى الخارج لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الثلاثين عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون وكذلك الرد على جميع الاستفسارات التجنيدية حتى يمكن للجنة مساعدتهم وإنهاء موقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة.

وأفاد عبد العليم، أنه على جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع للدول المقيمين بها بالبيانات التالية: «الاسم الرباعى – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية – أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها، بالإضافة للرقم القومى حتى يمكن إيضاح مواقفهم التجنيدية قبل سفر اللجان وسرعة إنهاء موقفهم التجنيدى عند حضور اللجان فى التوقيت المحددة».

وأوضح أنه سيتشكل اللجنة الأولى للدول عربية «السعودية – الإمارات – الكويت» ومقرها عاصمة كل دولة، مشيرا الى أن السعودية ستبدأ من 23 – 5- 2015 إلى 29 – 5 – 2015 ، ثم الكويت خلال الفترة من 30 – 5 – 2015 إلى 2 – 6 – 2015 ، ثم أبو ظبى خلال الفترة من 3 – 6 – 2015 إلى 6 – 6 – 2015.

أما فيما يتعلق باللجنة الثانية إلى دولة الأردن ومقرها عمان فتعقد خلال الفترة من 25 – 5 حتى 31 – 5 – 2015.

واللجنة الثالثة في الدول الأوروبية «إيطاليا – إنجلترا – فرنسا – ألمانيا – هولندا»، وذلك فى عاصمة كل دولة خلال الفترة من 1 إلى 10- 6- 2015 بالنسبة إلى روما، ثم برلين خلال الفترة من 11 – 6 – 2015 إلى 15 – 6 – 2015.

وتعقد اللجنة الرابعة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها واشنطن خلال الفترة من 2 – 6 – 2015 إلى 16 – 6 – 2016.