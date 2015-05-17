لمريض ضغط الدم.. خلى بالك من مضاعفاته على عينك

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى لها مضاعفات على صحة الجسم، ومن أهم الأعضاء التى تتأثر من المرض "العين".

فى هذا السياق يوضح الدكتور أحمد الصاوى أستاذ طب وجراحة العيون أن ارتفاع ضغط الدم بدرجات متوسطة يؤدى إلى جلطات متناثرة بالخلايا الصبغية فى الشبكية، مما ينتج عنها انخفاض فى الرؤية وحدوث انكماش بمجال الإبصار.

يستطرد حديثة قائلا: "إذا تعدى مستوى ضغط الدم الـ200 أو أكثر يحدث ارتشاحات بالعصب البصرى، مشيرا أنه بالنسبة للارتفاع المفاجئ لضغط الدم، فينتج عنه تجمع مائى من الممكن أن يؤثر على مركز الإبصار ومجال الرؤية.

ويذكر د. أحمد الصاوى الأعراض التى تظهر على العين، عبارة عن صداع شديد بمؤخرة الرأس أو صداع حول العين يزداد مع التركيز أو عند التعرض للأنوار المبهرة.

يشير أنه من المضاعفات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، حدوث نزيف بالشبكية أو مركز الإبصار، ومن الممكن علاجه عن طريق التدخل الجراحى أو الدواء، لكن الحالات الاخرى يتم العلاج بتظبيط مستوى ضغط الدم.