مسئول ليبى: لا قيود جديدة على دخول الليبيين لتونس عبر منفذ رأس أجدير

قال مدير معبر رأس أجدير الليبى محمد جرافة إن تونس لم تفرض قيودًا جديدة على دخول الليبيين أراضيها.

ونفى جرافة- فى تصريح صحفى له اليوم الأحد، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" حول رفض الجانب التونسى قبول جوازات سفر المواطنين المستخرجة فى منطقتى سرت وسبها.

وأضاف أن السلطات التونسية لم تبلغ إدارة المعبر الليبى حتى الآن بفرض أى قيود جديدة على دخول الليبين. وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت قائمة شروط مزعومة تقيد دخول الليبيين إلى الأراضى التونسية.

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