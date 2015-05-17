"شون سوهاج" تتسلم 65 ألف طن قمح بزيادة 25 ألف طن عن العام الماضى

أكد شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن حصيلة توريد محصول القمح، حتى الآن، بلغت 65 ألف طن، بزيادة 25 ألف طن عن العام الماضى فى نفس التوقيت.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخزين المحصول فى الشون والصوامع بالمحافظة على أن يتم توريدها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك طهطا.

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