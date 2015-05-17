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مصدر:عرض اتفاقية تقاسم تكاليف مشروعات الطاقة المتجددة على الوزير الإثنين

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مصدر:عرض اتفاقية تقاسم تكاليف مشروعات الطاقة المتجددة على الوزير الإثنين مصدر:عرض اتفاقية تقاسم تكاليف مشروعات الطاقة المتجددة على الوزير الإثنين
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الاستشارى المسئول عن وضع بنود اتفاقية تقاسم التكاليف الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح سينتهى من مراجعتها وعرضها على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الإثنين القادم.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهم بنود اتفاقية تقاسم التكاليف أن تقوم كل شركة بسداد نصف مليون جنيه عن كل ميجاوات، لتقوم بإنشاء محطة محاولات خاصة بالمحطة الشمسية أو الرياح.

وأضاف المصدر: "إجمالى المبالغ التى ستحصلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين المؤهلين لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح 2 مليار جنيه و150 ألف جنيه"، لافتا إلى أن الأولوية لمن ينتهى من سداد مستحقات شركة النقل.

وقال المصدر إن الهدف من شرط أسبقية الانتهاء من جميع الإجراءات لتخصيص الأراضى للمستثمرين هو تشجيعهم على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء بشكل سريع فى توليد القدرات المتفق عليها للاستفادة منها فى حل أزمة الكهرباء.


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