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"واتس آب اليوم السابع": القمامة تغرق شارع الحديد والصلب بالإسكندرية

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"واتس آب اليوم السابع": القمامة تغرق شارع الحديد والصلب بالإسكندرية "واتس آب اليوم السابع": القمامة تغرق شارع الحديد والصلب بالإسكندرية
استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"، "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء، صورة لشارع الحديد والصلب فى العجمى بمحافظة الإسكندرية، توضح أكوام القمامة التى تغطى الشارع.

وأضاف القارئ فى رسالته لـ"اليوم السابع"، ساخراً: "الإسكندرية تستقبل مصيفيها بالزبالة على الأرصفة.. بجد برافو محافظ الإسكندرية".

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