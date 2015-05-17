نادى القضاة يتلقى العزاء فى شهداء حادث سيناء اليوم بمسجد عمر مكرم

يقيم نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، سرادق عزاء، مساء اليوم الأحد، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، لتلقى واجب العزاء فى شهداء القضاء المصرى الذين تم اغتيالهم فى وقت سابق من اليوم على أيدى عناصر الإرهاب فى شمال سيناء.

وكان نادى قضاة مصر قد نعى القضاة الثلاثة الشهداء، حيث وصفهم بأنهم من خيرة قضاة مصر، ومؤكدا أن الجناة مرتكبى الحادث لن يفلتوا من العقاب الرادع.

ومن ناحية أخرى، نعى المستشار على زكى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وكافة مستشارى الهيئة، والعاملون بها، استشهاد 3 من القضاة بشمال سيناء على يد الإرهاب الغاشم، معربين عن خالص العزاء لأسر الشهداء وللأسرة القضائية بأسرها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشفى القاضى المصاب فى الحادث الإرهابى، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها.