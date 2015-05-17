أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نادى القضاة يتلقى العزاء فى شهداء حادث سيناء اليوم بمسجد عمر مكرم

Google+ Print
نادى القضاة يتلقى العزاء فى شهداء حادث سيناء اليوم بمسجد عمر مكرم نادى القضاة يتلقى العزاء فى شهداء حادث سيناء اليوم بمسجد عمر مكرم
يقيم نادى قضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، سرادق عزاء، مساء اليوم الأحد، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، لتلقى واجب العزاء فى شهداء القضاء المصرى الذين تم اغتيالهم فى وقت سابق من اليوم على أيدى عناصر الإرهاب فى شمال سيناء.

وكان نادى قضاة مصر قد نعى القضاة الثلاثة الشهداء، حيث وصفهم بأنهم من خيرة قضاة مصر، ومؤكدا أن الجناة مرتكبى الحادث لن يفلتوا من العقاب الرادع.

ومن ناحية أخرى، نعى المستشار على زكى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وكافة مستشارى الهيئة، والعاملون بها، استشهاد 3 من القضاة بشمال سيناء على يد الإرهاب الغاشم، معربين عن خالص العزاء لأسر الشهداء وللأسرة القضائية بأسرها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشفى القاضى المصاب فى الحادث الإرهابى، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر