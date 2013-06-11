«الحافظ» تنتج مسلسلاً بلا نساء.. وصفحات «الإخوان» تطلب دعمه بالمشاهدة

كتب : شيماء جلهوم الثلاثاء 11-06-2013 08:42

فى الوقت الذى أعلنت فيه أغلب الفضائيات عن محتواها الدرامى فى رمضان، وبدأت فى عرض بروموهات المسلسلات التى ستعرضها، أطلقت قناة «الحافظ» برومو «أول مسلسل شرعى دون نساء»، يخرجه الشيخ وجدى العربى، وهو ما احتفت به الصفحات الإخوانية والسلفية، باعتباره نصرة، وبدأت هى الأخرى فى تداول الإعلان عن المسلسل وطالبت متابعيها بدعم المسلسل ومشاهدته، وهو ما نفاه «العربى» قائلاً: «مع احترامى للدكتور عاطف عبدالرشيد صاحب القناة اللى أعلن عن المسلسل باعتباره بدون نساء لكن أنا بقول إن السيناريو لو كان يحتمل نساء فأنا مش هلبّس راجل ست عشان يبقى شرعى لكن هجيب ست.. أنا برضه خريج فنون مسرحية مش بتاع كفتة».

وجدى العربى أكد أن مسلسل «كافى شو» عبارة عن «ست كوم» تدور أحداثه فى مقهى وهو عبارة عن 30 حلقة منفصلة متصلة: «الأحداث كلها بتدور فى قهوة شعبية لذا وجود العنصر النسائى غير محتمل»، مضيفاً أن الحلقات ستكون فى إطار اجتماعى فى أغلبها وأن السياسة لن تدخل فيها: «أنا بعدت تماماً عن أى إسقاطات سياسية سواء عن المرحلة دى أو قبلها ومفيش سياسة غير فى حلقة واحدة عن الترشيح للانتخابات الرئاسية وصاحب القهوة أحد المرشحين».

المسلسل الشرعى لم يتم البدء فى تصويره بعد، بحسب «العربى»: «المسلسل لسه ماخدناش فيه شوت واحد ولسه مش عارفين هنلحق رمضان ولا لأ»، مؤكداً أن ضعف الإمكانيات هو السبب وراء التأخير: «مفيش فلوس نشتغل وحتى مش عارفين نعمل حلقة فينال أو برومو للعمل».