ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى و27 لفافة هيروين بدمنهور

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى و27 لفافة هيروين بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط "أ ع ع" عاطل وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار و27 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 27 جراما "بقصد الاتجار"، وتحرر المحضر 52/4580 جنايات قسم دمنهور لسنة 2015.

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