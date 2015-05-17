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نادي القضاة يتلقى العزاء في «شهداء العريش» بعمر مكرم

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نادي القضاة يتلقى العزاء في «شهداء العريش» بعمر مكرم نادي القضاة يتلقى العزاء في «شهداء العريش» بعمر مكرم

يقيم نادي قضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، اليوم الأحد، سرادق عزاء، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، لتلقي واجب العزاء في شهداء القضاء المصري الذين تم اغتيالهم على أيدي عناصر الإرهاب في شمال سيناء.

 وكان مجهولون قد اعترضوا سيارة كان يستقلونها مستشارين في طريقهم إلى المحكمة في العريش، وأطلقو عليهم وابلًا من النيران نتج عنه استشهاد 3 مستشارين وسائق السيار، وإصابة مستشار آخر.

يذكر أن المستشار حمدي معوض عبدالتواب المتحدث الإعلامي لنادي قضاة مصر، علق على حادث استشهاد قضاة العريش، قائلًا: “سنسير في طريقنا نحو تطبيق القانون وتحقيق العدل، ولن ترهبنا تلك الأعمال الإرهابية الغاشمة”.

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