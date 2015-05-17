تعرف على أهم علامات الإصابة بالحزام النارى وطرق العلاج

الحزام النارى أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة العدوى بالفيروسات، كما يتميز المرض بوجود احمرار وفقعات جلدية بأماكن متفرقة.

يقول الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية التناسلية والذكورة والعقم، إن مرض الحزام النارى أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة العدوى بفيروس البارسيلا الذى يتكرر حدوثة خاصة لدى الأشخاص الذين سبق وأن أصيبوا بمرض الجديرى المائى أو بسبب ضعف المناعة.

علامات وأعراض الإصابة بالحزام النارى

ويستكمل د. قدح قائلا: "تظهر أعراض الإصابة الأشخاص بالحزام النارى فى صورة ألم يصاحبه شعور بحرقان بالجلد لمدة 4 أو 5 أيام بدون وجود أعراض جلدية على الجسم نظرا لأن أول فترة من المرض لا تظهر أعراض جلدية إلى أن يعقب ذلك ظهور الأعراض التالية:

1) أحمرار بالجلد فى ناحية وأتجاه واحد من الجسم.

2) بعد الأحمر بحوالى يومين تبدأ ظهور فقعات حمراء وحبوب على الجلد بالإمكان المصابة بالجسم.

>علاج مرض الحزام النارى

وأشار د. قدح قائلا: "يجب على الاشخاص فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص للتلقى العلاج المناسب حيث يتم وصف علاج لمرضى المصابون بالحزام النارى كالاتى":

1) أقراص مضادة للفيروسات بجرعات معينة يحددها الطبيب المختص.

2) دهانات موضعية لمعالجة الالتهاب الجلد مضادات للالتهاب ومقويات للأعصاب.

وأضاف أنه كلما بدا المريض الحزام النارى تلقى العلاج مبكرة خاصة أول 48 ساعة كلما جاءت النتيجة جيدة نظرا لأن تأخر العلاج يؤدى استمرار الألم لفترات طويلة بعد الشفاء من المرض.