قتلى وجرحى فى قصف واشتباكات بمدينة تعز اليمنية

وقع الكثير من القتلى والجرحى فى قصف واشتباكات فى مدينة تعز منذ عدة ساعات، حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.

يذكر أن عددا من المدنيين، استشهدوا جراء قصف شنه الحوثيون على أحياء سكنية فى مدينة تعز جنوبى اليمن، رغم الهدنة الإنسانية التى تدخل الأحد يومها الرابع.

وذكرت مصادر أن الحوثيين وقوات صالح قصفت بصواريخ الكاتيوشا قرية قريضين فى جبل صبر جنوب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وما زالت المواجهات بمختلف الأسلحة مستمرة فى شوارع مدينة عدن بين المقاومة الشعبية وجماعة الحوثى.

كان الحوثيون، حاولوا التقدم نحو شارع عدن فى شمال المدينة ألا أنهم واجهوا مقاومة شديدة من اللجان الشعبية، مما أجبرهم على الانسحاب نحو مبنى الإدارة المحلية.