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ضبط 2788 "برشامة" مواد القانون قبل بيعها للطلاب لاستخدامها فى الغش بطنطا

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ضبط 2788 "برشامة" مواد القانون قبل بيعها للطلاب لاستخدامها فى الغش بطنطا ضبط 2788 "برشامة" مواد القانون قبل بيعها للطلاب لاستخدامها فى الغش بطنطا
تمكن ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط صاحب مكتبة بقرية سبرباى مركز طنطا، لقيامه بإعداد مذكرات فى مواد القانون التى يتم تدرسيها لطلاب كلية الحقوق فى شكل مصغر "برشام"، وبيعها للطلاب لاستخدامها فى الغش داخل لجان الامتحانات، وبحوزته 2788 مذكرة صغيرة الحجم لمختلف المواد القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد حسام نبيل، رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الغربية، بقيام "رفعت.ا.ع.ن"، 30 سنة، صاحب مكتبة بقرية سبرباى مركز طنطا مقيم بقرية نهطاى بإعداد مذكرات فى المواد القانونية المختلفة، التى تتم دراستها بكلية الحقوق جامعة طنطا فى شكل مصغر، وبيعها للطلاب مقابل مبالغ مالية لاستخدامها فى الغش داخل لجان الامتحان بالجامعة بالمخالفة للوائح المنظمة للامتحانات، وباستهداف المكتبة تم ضبط المتهم وبحوزته 2788 مذكرة صغيرة الحجم لمختلف مواد القانون معدة للبيع للطلاب، مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر 15778 جنح شرطة طنطا، وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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