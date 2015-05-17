محكمة أرمنت الجزئية بالأقصر تنظر اليوم تجديد حبس "فران" تحرش بطالبة

تنظر محكمة أرمنت الجزئية بالأقصر، اليوم الأحد، تجديد حبس الـ"فران"، المتهم بالتحرش بطالبة بالثانوية العامة، أثناء عودتها من درس خصوصى بموقف سيارات الأجرة بمركز أرمنت غرب المحافظة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد تلقى الرائد محمود مصطفى، رئيس مباحث أرمنت، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شاب بالتحرش بطالبة بالثانوى العامة أثناء تواجدها بموقف سيارات الأجرة بأرمنت.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتم ضبط الشاب ويدعى "عبد الكريم. م. ع" 27 سنة ويعمل فران، ومقيم بأرمنت الوابرات، وتبين من التحريات أنه أثناء عودة "ع. ع. أ" 17 سنة ومقيمة بقرية المحاميد وطالبة بالثانوى العام، من درس خصوصى بأرمنت وعند اقترابها من موقف سيارات الأجرة لتستقل سيارة تعيدها لقريتها، تحرش الشاب بها وفر هاربا، إلا أن الأهالى طاردوه وتمكنوا من ضبطه بالتنسيق مع ضباط المباحث.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، حيث امر المستشار إسلام رزق، وكيل النيابة، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات، وذلك بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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