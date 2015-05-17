طبيبة جلدية تحذر.. البرفانات فيها سم قاتل و10 خطيرة أضرار للعطور

ينتشر استخدام البرفانات والعطور بشكل واسع ، خاصة فى فصل الصيف وتعتبر العطور ومعطرات الجو جزء أساسى من مكونات كل منزل. ولكن تحذر الدكتورة أمانى السيد سعيد أخصائية الجلدية ورئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى إمبابة المركزى من رش العطور والبرفانات، لضررها التراكمى ولمكوناتها الكيميائية الخطيرة على الصحة، مؤكدة أن بها سموما قاتلة.

وتابعت أمانى مؤكدة على أن خطر البرفانات لا يتوقف عند تسببها فى الإصابة بالتهابات جيوب الأنفية أو الصداع النصفى لدى البعض، ولكن خطرها التراكمى يعرض الجسم والصحة لأخطار داهمة، ومنها:

>• سبب فى الإصابة بخلل فى الجهاز المناعى والهرمونى بالجسم

>• تضعف مناعة مريض السكر وتحدث خلل بنسب السكر فى الدم

>• يتم امتصاصها فى الدم وتؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبى المركزى وتضعف التركيز

>• الإصابة بالغثيان والشعور بالصداع

>• تتسبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض الجلدية ومنها، التجاعيد، البقع الداكنة والحساسية وشيخوخة الجلد وضمور البشرة، وشيب الشعر، والهالات السوداء.

>• سبب فى الإصابة ببعض الأمراض التناسلية منها، الضعف الجنسى، تلف اليحوانات المنوية، وتقليل الخصوبة والتهابات المهبل.

>• سبب فى الإصابة ببعض الأمراض المناعية ومنها الرواتويد، والذئبة الحمراء والسكر.

>• سبب فى الإصابة ببعض الأمراض الصدرية، كالبرد والانفلونزا، وصعوبة التنفس، وقلة الأوكسجين، والربو والحساسية، وتلف الرئة.

>• تؤثر بشكل مباشر على القلب، والكبد مسببة التهاب كبدى وتسمم، وإصابة بالفيروسات.

>• تؤثر على الكلى وتؤدى إلى فشلها وتلفها.

>• تؤثر على وظائف الجسم بالكامل فتؤدى لتلف الخلايا.