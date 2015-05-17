حوار – المستكاوي لـ في الجول: الأندية الحكومية أثبتت عدم نجاحها .. ودجلة يسير على خطى تشيلسي وسان جيرمان

وقع اختيار ملاك مجموعة وادي دجلة على الكاتب الصحفي حسن المستكاوي ليتولى رئاسة مجلس إدارة النادي الاجتماعي والرياضي.. فما هي خطته وطموحه؟

وأجرى حسن المستكاوي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة أول حوار بعد توليه المنصب الجديد مع FilGoal.com.

ويكشف المستكاوي عن خطته المستقبلية بالنسبة للنادي الاجتماعي والرياضي.. وهدفه نحو زعامة مصر.

- فجأة أصبح حسن المستكاوي رئيسا لوادي دجلة .. كيف بدأ الأمر؟

تم عرض الأمر عليّ منذ فترة طويلة وأخذت وقتا طويلا في التفكير لأنها تجربة جديدة ومثيرة. وفي ظل أن الحياة الرياضية أصبحت تسير برتابة بدأت أشعر بالملل.

فقبلت المهمة ولدي شغف وأفكار كثيرة للتطوير وأرى أنها مهمة مثيرة.

- لكن يقال أنك عضو مالك في مجموعة شركات دجلة.. ما تعليقك؟

(ضحك المستكاوي وأجاب) هذه أكبر نكتة سمعتها في حياتي.. منين يعني؟ أنا عضو عامل في النادي وملاك الشركات أصدقاء لي ومن سكان المعادي وكثيرا ما نجتمع ويحصلون على استشاراتي ووجهة نظري.

وكانت لديهم قناعة بما أقوله. لكن لم أكن أتوقع أن يضعوا ثقتهم في كوني رئيس مجلس إدارة لـ25 ناد.

أشكرهم على هذه الثقة الغالية.

- تقول 25 ناديا؟ حدثنا عنهم

نادي وادي دجلة مختلف عن أي ناد في مصر فهو خاص وليس حكوميا. وبالمناسبة هذه الفكرة أثبتت عدم نجاحها والحل دائما في تخصيص الأندية.

عموما خطة وادي دجلة بناء صروح ومؤسسات وليس مجرد فروع للأندية وتصل عددها إلى 25 ناديا حول العالم ما بين دبي ونيروبي وبلجيكا ومصر.

- ما هي الأفكار والإضافات التي ستمنحها لوادي دجلة؟

الأولوية بالنسبة لي إدخال السعادة والراحة لأعضاء النادي لأنه في الأساس نادي اجتماعي خاص. ومن يحضر هنا يبحث عن سُبل الراحة والجلوس في مكان محترم والمشاركة في رياضة بسعادة وبشكل يشعره بالفخر بأنه عضوا في النادي.

لدي خطة للنشأ والأطفال في النادي لتطوير مهاراتهم وزراعة أمور سلوكية ومجتمعية جيدة وكيفية تنمية مستواهم الرياضي.

- وهل ترى أن دجلة سيساعدك على تطبيق أفكارك؟

نادي وادي دجلة هو الوحيد في مصر الذي يطبق النظام الاحترافي سواء رياضيا أو اجتماعيا. وأؤمن كما قلت إن الأندية الخاصة هي الحل الأمثل لإنشاء مجتمعات في الدولة المصرية قادرة على تفريغ الطاقات بشكل إيجابي وسليم.

هدفنا أن نصل بوادي دجلة أن يكون متسيدا للرياضة المصرية وتحويل شعار "مجتمع الأبطال" إلى حقيقة.

وللعلم وادي دجلة رياضيا متفوق في ألعاب كثيرة مثل الإسكواش والكرة النسائية. وهدفنا أن تتعمم هذه لكل الألعاب.

- ننتقل لكرة القدم. دجلة يسير بخطط ثابتة بدأ من الممتاز ب وصعد للدرجة الأولى، ما خططك المستقبلية بالنسبة للكرة؟

كان لدينا أمل بالفعل هذا العام للدخول للمربع الذهبي للمشاركة الإفريقية وأمامنا فرصة كأس مصر.

ولا تستبعد أن وادي دجلة يمكنه تكرار تجربة تشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عندما طبقوا الفكر الاحترافي لم يقف أمامهم أحد في السنوات الأخيرة.