في الجول يكشف .. تفاصيل أمر ضبط وإحضار رئيس الإفريقي قبل مواجهة الأهلي

صدر أمر ضبط وإحضار من قسم النزهة في القاهرة ضد سليم الرياحي رئيس مجلس إدارة الإفريقي التونسي وخليل محجوب المدير التنفيذي .. وFilGoal.com يكشف تفاصيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإفريقي في ذهاب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية على استاد السويس ولحق الرياحي ببعثة فريقه لحضور المباراة من المدرجات.

ويروي عاطف زايد المستشار القانوني والأمني لمجموعة قنوات CRT تفاصيل صدور أمر الضبط والإحضار.

وقال زايد: "كان هناك اتفاقا بين قنوات CRT وعقود موقعة من النادي الإفريقي بالحصول على حقوق بث مباراة العودة لدور الـ16 بكأس الكونفدرالية".

وأضاف "لكن تدخل طرف ثالث أراد إفساد التعاقد واستجاب له للأسف مسؤولي النادي الإفريقي وهما المدير التنفيذي ورئيس النادي".

وأوضح "حررنا محضرا بمكان إقامة بعثة الإفريقي حيث يمكث الرياحي والمحضر تم تحويله لقسم النزهة برقم 4922 إداري 2015 وبالتالي القسم حوله إلى النيابة".

"اتهمت قنوات CRT خليل محجوب وسليم الرياحي بالنصب والاحتيال ومحاولة التدليس بإدعاء أنه لا يوجد عقود تم إبرامها. لكن هذا خاطيء وأرفقنا العقود الموقعة".

"طالبنا في البلاغ برد الاعتبار لنا والمستحقات التي دفعناها وتبلغ 150 ألف دولار. في ظل رفض الإفريقي الاعتراف بإبرام التعاقد هذا يعرضهم للمسائلة القانونية".

وأشار المستشار القانوني "هناك شرطا جزائيا في حالة قيام طرف بفسخ التعاقد فإنه يدفع إما 400 ألف دولار للطرف الآخر أو تنفيذ بنود التعاقد دون الرجوع للطرف الآخر".

وأكد "سليم الرياحي متهم في قضايا نصب واحتيال دولية مثل أنه متهم بالاستيلاء على ثروات معمر القذافي رئيس جمهورية ليبيا السابق. كما أن الحصانة رفعت عنه في تونس".

وأتم عاطف زايد "بناء عليه أصدرت نيابة النزهة أمر ضبط وإحضار خليل محجوب وسليم الرياحي. ونتمسك في مجموعة CRT بحقوقنا".

بيان CRT

وأصدرت المجموعة بيانا تحذر فيه القنوات المصرية والعربية والإفريقية التعامل مع النادي الإفريقي التونسي حول بث مباراة الإياب أمام الأهلي وإلا ستعرض للمسائلة القانونية.

وأكدت قنوات CRT أنها ستقوم ببث المباراة على الهواء مباشرة والتي ستقام بداية الشهر المقبل في تونس.

وأبلغت القناة الشؤون القانونية بالنايل سات وتم إخطار الاتحاد الإفريقي (كاف) بالواقعة بجانب رفع قضية في المحكمة الرياضية.