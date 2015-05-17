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طريق الأهلي - الرجاء يضرب النجم الساحلي ويقترب من مجموعات الكونفدرالية

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طريق الأهلي - الرجاء يضرب النجم الساحلي ويقترب من مجموعات الكونفدرالية طريق الأهلي - الرجاء يضرب النجم الساحلي ويقترب من مجموعات الكونفدرالية

ضرب الرجاء الرياضي المغربي ضيفه النجم الرياضي الساحلي التونسي بثنائية مقابل لاشيء ليضع قدما في المجموعة الأولى التي ستشهد تواجد الأهلي في حالة تأهله على حساب الإفريقي التونسي.

قرعة دور الـ16 من الكونفدرالية وضعت الرجاء في مواجهة النجم والفائز يتأهل إلى المجموعة الأولى.

وإلى جانب الفائز من مواجهة الرجاء أمام النجم ستشهد المجموعة الأولى تواجد الفائز من مواجهة الأهلي والإفريقي التونسي والفائز من مواجهة الملعب المالي وفيتا كلوب والفائز من مواجهة الترجي وهارتس أوف أوك الغاني.

وفاز الرجاء في القمة أمام النجم الساحلي بثنائية في الشوط الأول في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية في المغرب.

هدف الرجاء الأول جاء عن طريق عبد الكبير الوادي في الدقيقة 22 قبل أن يضيف كريستيان أوساجونا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني فشل يوسف المويهبي في ترجمة ركلة جزاء للنجم الساحلي لينتهي اللقاء بفوز الرجاء 2-0.

وتقام مباراة الإياب في تونس في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

كما فاز الملعب المالي على ضيفه فيتا كلوب هو الأخر بثنائية مقابل لاشيء بأقدام بوباكار وإسماعيل كوني ليقترب من التأهل إلى دور المجموعات.

وتستكمل مباريات دور الـ16 يوم الأحد بمواجهة سانجا للزمالك بينما يحل الإفريقي التونسي ضيفا على الأهلي.

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