3 أخطاء ترتكبها قبل ممارستك للرياضة تفقدها قيمتها

هناك الكثير من الأخطاء التى يرتكبها البعض قبل ممارستهم لرياضتهم اليومية غير الاحترافية، فلا شك أن التمارين الخفيفة والرياضة اليومية هامة للجسم والصحة، فهى تحسن وظائف الجسم وتفيد فى زيادة المناعة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الصحة البدنية والإنجابية، وتفتح الذهن وتغير المزاج، إلا أن بعض الأخطاء تفقدها قيمتها وتحد من منافعها.

الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية أكدت على أن التركيز قبل ممارسة الرياضة على بعض الأفعال التى قد يعتقد البعض فى نفعها، إلا أنها ضارة كبيرة من الطعام قبل ممارسة الرياضة، بحجة أن الرياضة تحرق الدهون بشكل كبير، ولا شك أن معلومة الحرق صحيحة، إلا أن الكميات الكبيرة من الطعام تزيد من الوزن بشكل مفرط، وتحتاج لمجهود بدنى وحركى هائل ليتمكن من مجاراتها والتخلص من أضرارها، وهو ما لا توفره الرياضة اليومية العادية.

-القيام بمجهود بدنى هائل طوال اليوم وقبل ممارسة الرياضة، والإصرار على أداء نفس الحمل البدنى اليومى من التمارين الرياضية، وهو ما يعد حملا هائلا على الجسم، ولا يمكنه تحمله وقد يؤدى به إلى الشعور بالوهن الشديد.

-ممارسة الرياضة قبل النوم بدقائق، مع وجود الرغبة العارمة فى النوم والراحة قد يجعلك تقصر فى أداء تمريناتك اليومية، ويزيد من فرص تقليلك للوقت المخصص للرياضة، كما يقلل من كفاءتك وجودة حركاتك البدنية أثناء التمرين، فلا يؤتى نتائجه المرجوة تدريجيا.