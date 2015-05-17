احترس من الكرشة والممبار.. 7 أضرار لتناول "السمين" أهمها الإصابة بالنقرس

يلجأ الكثيرون لتناول أطعمة الشارع، على الرغم من خطورتها وتسببها فى الإصابة بالأمراض، ومن أشهر أكلات الشارع "السمين" الذى يعد أكلة مصرية شعبية، يتناولها المصرى من على "العربات" المتجولة، وتحتوى هذه الوجبة على كل ما يمكنه أن يؤدى بالإنسان الى التهلكة، وتسبب له أضرارا صحية بالغة، وتحتوى لحوم السمين على نوعيات من الدهون مشبعة وخطيرة، كالممبار، ولحم الرأس، والكفتة المقلية وغيرها من الأطعمة المليئة بالدسم المشبع.

يوضح الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن "السمين" يعد أخطر أنواع الطعام على الإطلاق، وأن أضراره لا حصر لها، من أهمها

-زيادة معدل ضغط الدم إلى أن يصبح محب هذا الطعام مريض ضغط مزمن.

-الإصابة بمرض النقرس، نتيجة تناول السمين بكميات كبيرة ولفترات طويلة.

-زيادة نسب دهون البطن وظهور الكرش خاصة فى الرجال.

-التلبك المعوى وصعوبة هضم هذه النوعيات من الطعام الدسم.

- الإصابة بآلام القولون ونوباته المتكررة.

-الانتفاخ والامتلاء والشعور بالتخمة المزمنة.

-الإصابة بمشكلة معوية تؤثر على القدرة على التخلص من هذا الطعام الدسم، وقد يصاب المريض بالإمساك المزمن.

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