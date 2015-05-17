أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لبنان تحذر من تأثيرات سلبية للحملة على المحكمة العسكرية فى ظل حرب الإرهاب

Google+ Print
لبنان تحذر من تأثيرات سلبية للحملة على المحكمة العسكرية فى ظل حرب الإرهاب لبنان تحذر من تأثيرات سلبية للحملة على المحكمة العسكرية فى ظل حرب الإرهاب
ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى وزير الدفاع الوطنى سمير مقبل، الجميع إبعاد السياسة عن القضاء، محذرًا من أن الحملة على المحكمة العسكرية اللبنانية فى هذا الوقت بالذات تنعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية خاصة فيما يتعلق بملاحقة الخلايا الإرهابية واستمرارية التحقيقات والاعترافات التى أحبطت الكثير من المخططات الخبيثة المبيتة للبلاد.

وقال مقبل فى تعليق على الحملة على المحكمة العسكرية، فى أعقاب صدور الحكم على الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف إن القضاء سلطة مستقلة وهناك أساليب قانونية لمراجعة الأحكام تلتزم بها المحكمة عند تمييز الحكم "النقض".

وأكد أن المحكمة العسكرية تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها وتصدر الأحكام تباعًا وبالسرعة المطلوبة بعيدًا من التسرع ومراجعة أحكامها بكليتها يثبت مدى نزاهتها وشفافيتها، قائلاً "فليرفع الجميع يده عن القضاء كون القوانين كفيلة بتحقيق العدالة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365