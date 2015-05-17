حكومة كردستان العراق تعين ممثلاً للإقليم فى بريطانيا

ذكرت دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان العراق مساء السبت، أن رئاسة مجلس الوزراء فى الإقليم قررت تعيين كاروان جمال طاهر، ممثلا لحكومة لكردستان فى بريطانيا، فى إطار التغييرات الإدارية التى تجريها حكومة الإقليم على ممثلياتها بالخارج.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان تمتلك ممثليات لها فى 14 دولة، حيث بقى منصب ممثلية الإقليم فى بريطانيا شاغرا، بعد أن تم نقل بيان سامى عبد الرحمن إلى ممثلية الإقليم فى أمريكا.

وقال مسئول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى: "بناءً على توجيهات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى، وفى إطار مساعى الإقليم لتمتين العلاقات مع الدول الأجنبية على أسس مؤسساتية، قررت حكومة الإقليم تعيين كاروان جمال طاهر ممثلا للإقليم فى بريطانيا، والذى كان شغل منصب نائب مسئول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة كردستان".

>