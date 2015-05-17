أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حكومة كردستان العراق تعين ممثلاً للإقليم فى بريطانيا

Google+ Print
حكومة كردستان العراق تعين ممثلاً للإقليم فى بريطانيا حكومة كردستان العراق تعين ممثلاً للإقليم فى بريطانيا
ذكرت دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان العراق مساء السبت، أن رئاسة مجلس الوزراء فى الإقليم قررت تعيين كاروان جمال طاهر، ممثلا لحكومة لكردستان فى بريطانيا، فى إطار التغييرات الإدارية التى تجريها حكومة الإقليم على ممثلياتها بالخارج.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان تمتلك ممثليات لها فى 14 دولة، حيث بقى منصب ممثلية الإقليم فى بريطانيا شاغرا، بعد أن تم نقل بيان سامى عبد الرحمن إلى ممثلية الإقليم فى أمريكا.

وقال مسئول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى: "بناءً على توجيهات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى، وفى إطار مساعى الإقليم لتمتين العلاقات مع الدول الأجنبية على أسس مؤسساتية، قررت حكومة الإقليم تعيين كاروان جمال طاهر ممثلا للإقليم فى بريطانيا، والذى كان شغل منصب نائب مسئول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة كردستان".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365