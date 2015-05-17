47 ألفا و706 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادى يؤدون امتحاناتهم بكفر الشيخ

استعدت مدارس كفر الشيخ لأداء 47706 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادى امتحاناتهم أمام 296 لجنة بالإدارات التعليمية اليوم الأحد.

وأكد الدكتور غازبى البنوانى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والقائم بأعمال وكيل الوزارة، أنه تم إعداد الكنترولات الخاصة بالصف الثالث الإعدادى "شهادة إتمام التعليم الأساسى"، وتم عقد اجتماع بمديرى الإدارات التعليمية وتم التنبيه على منع الغش ومتابعة اللجان من خلال لجان متابعة يومياً ومنع غير المتابعين للامتحانات من دخول اللجان.

وقال: "إنه تم التنبيه بعدم السماح دخول المحمول للجان وعدم دخول أولياء الأمور وتهيئة كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى جو من الاستقرار النفسى".

وأضاف الدكتور رمزى عبد الحى المدير العام للتوجيهات الفنية، أن المدارس استعدت لعقد امتحان الصف الثالث الإعدادى الذى يبدأ اليوم الأحد 17 مايو الجارى بأداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة والنصف ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشرة للساعة الواحدة والنصف.

وأشار إلى أنه يوم الاثنين 18مايو، يؤدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة ومادة التربية الفنية من الساعة الحادية عشرة والنصف للساعة الواحدة والنصف ويوم الثلاثاء 19مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ومادة الجبر من الساعة الحادية عشرة والنصف للساعة الواحدة والنصف ويوم الأربعاء 20 مايو امتحان مادة الهندسة الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشرة والنصف للساعة الثانية عشرة والنصف ويوم الخميس 21 مايو امتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة.

وأشارت وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بمديرية التربية والتعليم، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات وتلقى الشكاوى والعمل على سرعة حلها ومتابعة أعمال الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات عقب الانتهاء من الامتحانات.



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