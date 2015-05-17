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محافظ ومدير أمن أسيوط يزوران الضابط المصاب فى انفجار قنبلة مجمع المحاكم

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محافظ ومدير أمن أسيوط يزوران الضابط المصاب فى انفجار قنبلة مجمع المحاكم محافظ ومدير أمن أسيوط يزوران الضابط المصاب فى انفجار قنبلة مجمع المحاكم
زار المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، واللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن، الضابط المصاب فى انفجار قنبلة وضعت أمام مجمع المحاكم بالمحافظة.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إنه زار موقع الحادث ثم توجه بعدها لمستشفى أسيوط الجامعى للاطمئنان على صحة الضابط، مضيفا أن هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من عزيمة المصريين وإرادة الدولة نحو التقدم والرقى، وجار تمشيط المنطقة بالكامل، من خلال قوات الدفاع المدنى والمفرقعات.

كان ضابط شرطة، أصيب فى انفجار قنبلة تم وضعها ما بين مجمع محاكم أسيوط واستراحة المحافظ، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد وجود جسم غريب وضع بالقرب من مجمع محاكم أسيوط، فتم على الفور استدعاء قوات الحماية المدنية.

وأثناء الفحص تبين أنها قنبلة وضعت داخل حقيبة سوداء وقبل التعامل معها فوجئ أفراد الحماية المدنية بخروج ضابط من المحكمة وتعامل مع الجسم من تلقاء نفسه، فانفجرت به القنبلة، تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

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مصر 365