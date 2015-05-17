رفع 180 مليون متر مكعب رمال وتركيب 35 شمندورة بقناة السويس الجديدة

قالت مصادر بهيئة قناة السويس إنه تم الانتهاء من تركيب 35 شمندورة بالقطاع الشمالى منطقة البلاح وغرب التفريعة، وجار تركيب الشمندورات فى القطاع الجنوبى بمنطقة الدفرسوار والبحيرات المرة وخلال شهر يونيو القادم سيتم الانتهاء من تركيب جميع الشمندورات، وهى العلامات الملاحية لإرشاد السفن وعددها 110 شمندورات بدأ تركيبها من أول شهر مايو الحالى.

ومن جهته قال المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع القناة الجديدة، فى تصريحات صحفية أمس أن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 182 مليونا و233 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، بنسبة 71% من المستهدف رفعه وهو 250 مليون متر مكعب، بمعدل يومى مليون و400 ألف متر مكعب رمال.

وأشار زكى إلى أن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاثة نجحت فى رفع مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة أمس السبت.

وأضاف أن 23 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة نجحت فى رفع 131 مليونا و538 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 68% و11 كراكة تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 41 مليونا و178 ألف متر مكعب بنسبة 88%، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 9 ملايين و517 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة 61%.

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