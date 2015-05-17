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المصريين الأحرار:دور الأحزاب لايقتصر على الانتخابات وعليها مساندة الدولة

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المصريين الأحرار:دور الأحزاب لايقتصر على الانتخابات وعليها مساندة الدولة المصريين الأحرار:دور الأحزاب لايقتصر على الانتخابات وعليها مساندة الدولة
نعى الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام له، شهداء العدالة، القضاة الثلاثة الذين ارتقوا شهداءً، فى العملية الإرهابية التى استهدفتهم ظهر أمس السبت بالعريش، مشيرًا إلى أن الحادث ليس غريبًا على جماعة الإخوان وتاريخها الدموى.

وأوضح خليل، لـ" اليوم السابع"، أن الأحزاب السياسية لها دور هام خلال الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، لمساندة الدولة المصرية وتوعية الشعب المصرى، ونشر الفكر الوسطى المناهض للأفكار المتطرفة التى من شأنها هدم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن دور الأحزاب لا يقتصر على الانتخابات البرلمانية فقط.

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http://www.youm7.com/story/2015/5/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7/2177364#.VVfhhPmqqko

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