أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضحى صالح: مطاريد الجبل يكرهون حكومة "محلب" بسبب الحملات الأمنية ضدهم

Google+ Print
ضحى صالح: مطاريد الجبل يكرهون حكومة "محلب" بسبب الحملات الأمنية ضدهم ضحى صالح: مطاريد الجبل يكرهون حكومة "محلب" بسبب الحملات الأمنية ضدهم
قال الزميلة ضحى صالح الصحفية بجريدة "اليوم السابع"، إن مغامرتها مع مطاريد الجبل بأسيوط، كانت بتكليف من الصحيفة بعد طرح فكرة تم مناقشتها فى البداية تتعلق بالجوانب الإنسانية، وأسباب وصول هؤلاء إلى هذا الوضع، خاصة أن عليهم أحكامًا قضائية تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة والمؤبد.

وأضافت ضحى صالح، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الصحافة اليوم"، المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن الطفل الذى يدعى عمرو يقطن مع والده منذ 5 سنوات، والآن عمره 10 أعوام وكل طموحاته أن يصبح قائداً لهؤلاء المطاريد فقط، ليأمر وينهى ويعطى توجيهاته لهم، لاسيما أن والده مطلوب فى أحكام قضائية تصل إلى 15 عاماً، مشيرة إلى أن هؤلاء المطاريد يمتلكون تليفونات محمولة وتابات، من أجل التواصل مع أهاليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الزميلة ضحى صالح، أن مطاريد الجبل كانوا يفضلون حكومة الدكتور هشام قنديل، وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لكنهم يكرهون بشدة حكومة المهندس إبراهيم محلب نظراً للحملات الأمنية المستمرة التى تشن ضدهم فى الجبال، لذلك يلجئون إلى تغيير أماكنهم باستمرار.

-بعد مغامرة "اليوم السابع".. شن حملات مكثفة على "مطاريد الجبل" بأسيوط
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365