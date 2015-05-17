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بالفيديو.. رئيس الزمالك: "عرضت على محلب يعمل وزارة قلة أدب وأمسكها أنا"

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بالفيديو.. رئيس الزمالك: "عرضت على محلب يعمل وزارة قلة أدب وأمسكها أنا" بالفيديو.. رئيس الزمالك: "عرضت على محلب يعمل وزارة قلة أدب وأمسكها أنا"
قال رئيس نادى الزمالك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يعرف التمثيل وأنه شخصية مؤدبة أكثر من "اللازم" تماماً مثل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مضيفا: "وده اللى غايظنى منه أنه مؤدب أكثر من اللازم.. حتى أنا قلت لرئيس الوزراء أعمل وزارة اسمها قلة الأدب وسبنى أنا علشان انت مؤدب ورئيس الجمهورية مؤدب وفيه ناس محتاجة.. وأى حد يقل أدبه على هياخد بالجزمة وده شعارها".

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان عمرو عبد الحميد ورامى رضوان عبر فضائية "ten"، أن هناك بعض الإعلاميين يعتقدون خطأ أن السباب يجذب الجمهور.


>رئيس نادى الزمالك لـ"البيت بيتك":" أنا بمثل 40 مليون زملكاوى"
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>رئيس الزمالك: محمد شبانة "إخوانجى".. والثانى يرد: "أنت كذاب"

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