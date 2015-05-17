مصدر: القبض على المتهمين بقتل أمينى الشرطة بكرداسة والوراق

أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن نجحت فى القبض على المتهمين باغتيال أمين الشرطة عمرو عزت بمنطقة الوراق، وأن الجناة يخضعون للاستجواب، فضلاً عن ضبط المتهمين باغتيال أمين الشرطة أحمد عبد الله بمنطقة كرداسة.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن لن تعلن عن كواليس القبض على المتهمين، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات مع الجناة.

وكان مسلحون أمطروا أمين شرطة بالرصاص فى الوراق عقب خروجه من ملعب كرة، مما أدى إلى استشهاده برفقة صديقه، كما أطلق مسلحون الرصاص على أمين شرطة ببنى مجدول فى كرداسة عقب خروجه من مركز الشباب مما أدى إلى استشهاده.