أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر: القبض على المتهمين بقتل أمينى الشرطة بكرداسة والوراق

Google+ Print
مصدر: القبض على المتهمين بقتل أمينى الشرطة بكرداسة والوراق مصدر: القبض على المتهمين بقتل أمينى الشرطة بكرداسة والوراق
أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن نجحت فى القبض على المتهمين باغتيال أمين الشرطة عمرو عزت بمنطقة الوراق، وأن الجناة يخضعون للاستجواب، فضلاً عن ضبط المتهمين باغتيال أمين الشرطة أحمد عبد الله بمنطقة كرداسة.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن لن تعلن عن كواليس القبض على المتهمين، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات مع الجناة.

وكان مسلحون أمطروا أمين شرطة بالرصاص فى الوراق عقب خروجه من ملعب كرة، مما أدى إلى استشهاده برفقة صديقه، كما أطلق مسلحون الرصاص على أمين شرطة ببنى مجدول فى كرداسة عقب خروجه من مركز الشباب مما أدى إلى استشهاده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365