موجز الصحافة المحلية: "البدلة الحمراء" فى انتظار "مرسى" وإخوانه

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى؛ كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "إعدام مرسى"، حيث قــررت محكمــة جنايــات القاهرة، أمس الســبت، برئاســة المستشــار شــعبان الشــامى، إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلى مفتى الجمهورية فى قضية اقتحام الســجون، وحددت جلسة 2 يونيو للنطــق بالحكــم، ويحاكم فــى هــذه القضية 129 متهمًا، فى مقدمتهم محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخــوان والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب االله اللبنانى.

وأكدت صحفية الأهرام، استعراض الرئيس عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، لمشروع الاستصلاح المليون فدان، حيث عقد اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان، والموارد المائية والرى، والاستثمار، والزراعة، وعدد من أعضاء المجلسين التخصصين لتنمية المجتمع، والتنمية الاقتصادية التابعين لرئاسة الجمهورية، حيث تناول الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بإنجاز مشروعات مكافحة السيول واستصلاح المليون فدان.

وتناولت "الأخبار"، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع نسب تنفيذ قرية الأمل بالإسماعيلية، تمهيدًا لافتتاحها نهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن مشروع استصلاح المليون فدان، وسوف تخدم القرية 3500 فدان يتم توزيعها على شباب الخريجين.

وقالت "المصرى اليوم"، إن ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ووزير المالية الأسبق، قال إن مديونيات البنك لدى التليفزيون تبلغ نحو 22 مليار جنيه، وأن هذه الديون تخص قرضاً حصل عليه اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسدده، فتمت تعليته بالفوائد المستحقة منذ سنوات.

واختتمت "الشروق"، بقول المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستعقد اجتماعًا موسعًا، اليوم، فى حضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب، لمناقشة آخر ما توصلت إليه من تعديلات على حزمة قوانين، مقدمة من جهات مختلفة سيُقر عددًا منها بشكل نهائى، ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ويخضع البعض الآخر لأمور الفحص والتدقيق بإعادته للجان المختصة مرة أخرى.

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