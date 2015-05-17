المواهب المغربية تختبر نفسها في "آراب آيدول"

لم يكن يوماً واحداً كافياً لمئات المواهب المغربية الصاعدة لاجتياز اختبارات برنامج "آراب آيدول" الذي وصل بالمغرب لاختيار الأصوات الجميلة تحضيراً للدورة الرابعة التي ستطلقها "أم بي سي" عقب انتهاء شهر رمضان.



وتمنى المرشحون الذين قدموا من مدن عديدة كطنجة، وتطوان فاس مراكش وغيرها والذين حلوا بأحد فنادق الدار البيضاء مبكراً، لو امتد الكاستنغ لأسبوع على الأقل حتى يتسنى لفريق عمل "آراب آيدول" منح الوقت الكافي للمواهب المغربية لتكشف عن قدراتها الفنية لأن يوماً واحداً أو يومين أو حتى ثلاثة غير كافية، خصوصاً وأن العديد من برامج المسابقات العربية المماثلة اكتشفت في المغرب مخزوناً من الأصوات التي وصفها حسين جابر منتج البرنامج في أكثر من مناسبة بالموهوبة والقوية التي ستشكل إضافة نوعية في جميع المسابقات الغنائية في العالم العربب، خصوصاً في برنامج "أراب آيدول" الذي استحضر طاقم البرنامج بحلوله في المغرب اسم الفنانة دنيا باطمة، وسلمى رشيد وأصوات أخرى قد يكون الحظ خذلها ولكنها أثبتت أحقيتها في المشاركة والتباري بروح عالية، وإن كانت لم تصل إلى النهائيات.



وفي انتظار ما قد تسفر عنه النتائج النهائية لأكثر من 2000 موهبة مغربية حسب التقديرات الأولية، التي آمنت بموهبتها وطموحها نتمنى أن يكون تصويت الجمهور المغربي في الدورة الرابعة مكثفاً تشجيعاً للأصوات المغربية التي ضاق بها الحلم وأصبحت تبحث لنفسها عن لحظة انفلات لموهبتها لتحقيق ذاتها في غياب شركات إنتاج مغربية وبسبب سوق فني محلي كاسد.



كما نتمنى أن تكون لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها أحلام، ونانسي عجرم، والمنتج المصري حسين الشافعي، ووائل كفوري محايدة وتغلب المعيار الفني عن أي شيء آخر في تقييمها للأصوات المشاركة بصرف النظر عن جنسيتها ووطنها.

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