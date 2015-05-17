صندوق التنمية العقارية يعتمد 5839 قرضاً جديداً بقيمة 2.9 مليار ريال

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 5839 قرضاً لبناء أكثر من 7000 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وبين المهندس الزغيبي أن قيمة هذه الدفعة بلغت مليارين وتسع مئة وتسعة عشر مليونا وخمس مئة ألف ريال وتمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/١٤٣7ه وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كافة أنحاء المملكة حتى تاريخ 4/1/1426ه.

مؤكداً على ما يحظى به الصندوق من دعم مستمر من لدن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، لتحقيق الأهداف المرسومة في مجال التنمية الإسكانية لكل ما يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين.

مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.