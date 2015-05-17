أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إنسانية المملكة بلا دوافع والأرقام شاهدة على الحقيقة

Google+ Print

    مواقف المملكة الإنسانية والإغاثية مشهودة في تاريخ الأمم المنكوبة والمستغيثة من ويلات الحروب وكوارث الزلازل والفيضانات، وشاهدة على سلامة التوجه والغاية بلا دوافع أو تسييس أو مصالح وقتية، وسجل حافل بالبذل والعطاء حين تكشف الأرقام الحقائق، وتظهر على المدى القصير فقط أن المملكة قدّمت خلال 40 شهراً 85 مليار ريال مساعدات إنسانية لدول عربية، وتعد الأعلى عالمياً في تقديم مساعدات للأشقاء في سوريا بلغت أكثر من 700 مليون ريال، ووصلت جغرافياً إلى حدود دولية لا يجمعنا معها سوى المشترك الإنساني، وسارعت في كل حالة استغاثة إلى مراكز الصدارة كأول الحاضرين لنجدة الإنسان، وهو ما يحصل حالياً في حملة إغاثة عاجلة لنيبال التي دمرها الزلزال مؤخراً.

المملكة بقيادة الملك سلمان وهي تدشن عهداً جديداً من الأعمال الإنسانية والإغاثية من خلال مركز متخصص تدرك أن واجبها يتجاوز الدعم المباشر إلى المشاركة الشعبية، وهو ما تحقق في مناسبات كثيرة كان المواطن حاضراً في حملات إغاثية، وبالتالي أصبح عمل الخير، والتسابق عليه، وإغاثة الملهوف هي حالة انسجام بين الدولة والشعب، وهو سرّ تميّز هذه الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية