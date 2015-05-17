استكمال مشروعات المنازل البدوية لقرى غرب الموهوب بالوادى الجديد

تستكمل رئاسة مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد مشروع المنازل البدوية بقرى غرب الموهوب والتى يجرى تنفيذها، حيث تم الانتهاء من إنشاء 60% من المشروع بواقع 50 منزلًا ريفيًا باعتمادات مالية بلغت قيمتها 6 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المحافظة لمشروعات إسكان الشباب المدعم من الحكومة ، والتى سيتم توزيعها على المستحقين وفقًا للشروط المعلن عنها مسبقًا.

وقال سيد محمود رئيس مركز الداخلة فى تصريحات صحفية، إن قرية غرب الموهوب تستكمل تنفيذ خطة التنمية المحلية الخاصة بها، والتى تم تنفيذ أغلبها، حيث تم الانتهاء من تطوير المبنى الإدرى لمركز شباب غرب الموهوب بتكلفة 300 ألف جنيه وإنشاء ملعب ثلاثى بمركز للقرية بتكلفة 750 ألف جنيه.

وأكد رئيس مركز الداخلة، أنه يجرى تنفيذ مشروع مد خطوط مياه الشرب لقريتى المعصرة والشيخ والى بطول 6 آلاف متر طولى، حيث تم توصيل مسافة 1000متر طولى من المشروع بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبمشاركة من الجهود الذاتية للمركز.