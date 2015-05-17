حرم أمير الرياض تزور نادي الحي بالمتوسطة 239

زارت حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود نادي الحي بالمدرسة المتوسطة ٢٣٩.

وكان في استقبالها وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات د. هيا العواد، ومساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية د. نجلاء الزامل، ومديرة عام نشاط الطالبات بالوزارة ريم ابوالحسن، والمدير التنفيذي لبرامج أندية الحي من مشروع التطوير للتعليم نادية الغشيان، ومديرة نشاط الطالبات في منطقة الرياض ميسون السويلم، ومديرة النادي هدى العمري.

وألقت مديرة النادي كلمة أشارت فيها إلى أن مشروع أندية الحي ثمرة شراكة بين مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام هدفها ربط البيت بالمدرسة والمدرسة بالمجتمع بشكل عام والإسهام في تغير الصورة الذهنية للمدرسة في أذهان الطالبات بشكل خاص وتحويل كل المفاهيم العلمية المجردة داخل الصف إلى ممارسات واقعية منتجة للعديد من المكتسبات الإيجابية والتي تصب ختاماً في مصلحة الوطن.

ثم قدمت طالبات مدارس الأبناء نشيدا وطنيا من كلمات رائدة النشاط سعاد الحقيل من المدرسة الثانوية ١٢٨، بعدها تم عرض فيلم تعريفي عن أنشطة أندية الحي ومراحل تطور الأندية من بدايتها.

وقالت حرم أمير الرياض "إن فكرة أندية الحي رائعة ويجب أن تُدعم من كل الجهات ولابد أن تكون هناك شراكة مجتمعية بين الجمعيات المتخصصة وبين مثل هذه الأندية، كما أتمنى أن يكون في كل حي من أحياء الرياض بل في كل حي من مدن المملكة مثل هذا النادي الذي رأيته اليوم، وأن يغطي كل احتياجات المجتمع بعمل مسح لمجتمع الحي السكني".