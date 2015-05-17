قرارات وتنظيمات تطويرية جديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

الرياض - حمد بن مشخص

تشهد هيئة الإذاعة والتلفزيون خطوات متتابعة لتحسين وتطوير أدائها الإعلامي، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والكفاءات المؤهلة من مسؤولي وموظفي الهيئة. وبدأت هذه الخطوات بصدور قرار نائب وزير الثقافة والإعلام رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المُكلّف د. عبدالله الجاسر بارتباط جميع قنوات التلفزيون السعودي وإداراته به مباشرة.

وأعقبها بعقد اجتماعات متتالية بالمسؤولين في قنوات التلفزيون السعودي وإداراته المختلفة، واستطلاع احتياجاتها عبر زيارة استوديوهاتها وأقسامها؛ لتحديد الاحتياجات، وتصحيح بعض المشكلات المؤثرة على أداء هذه القنوات مع المبادرة بتأمين احتياجاتها. كما قام رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المُكلّف بمنح مديري القنوات والمشرفين عليها صلاحيات أكبر؛ لتمكينهم من الارتقاء بالعمل، وتحسين جودة الانتاج، وأصدر عددا من القرارات الإدارية بتكليفات جديدة لعدد من المسؤولين بهدف تجديد الدماء، والإفادة من خبرات المؤهلين، وإتاحة الفرصة لهم. ويعكف فريق من الهيئة حالياً على دراسة تطوير آليات التعاون، وضوابطه بالنسبة لموظفي الهيئة والمتعاونين من خارجها، وتنظيم المكافآت، وسبل تشجيع العمل المبدع، واستقطاب المميزين في مختلف جوانب العمل الإذاعي والتلفزيوني كالإعداد والمونتاج والتنفيذ.