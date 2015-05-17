المملكة تشارك ب17 مشروعاً في «إنتل آيسيف».. بأميركا

وصل الوفد الطلابي المكون من 18 طالباً وطالبة والوفد المرافق لهم إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في مسابقة إنتل آيسيف الدولية في مجال العلوم والهندسة وسط منافسة أكثر من 75 دولة.

ويمثل الوفد الطلابي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم وسيقدمون 17 بحثا علميا في عدد من المجالات.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإبداع العلمي بالمؤسسة والمشرف على الفريق العلمي المشارك د. حمدان المحمد أن وزارة التعليم تعمل بالتعاون مع (موهبة) على تهيئة جميع الأجواء المناسبة للوفد الطلابي ليعكسوا صورة إيجابية لما وصلت إليه المملكة من تميز وتطوير في مجال البحث العلمي. وبدأ المشاركون إعداد لوحات العرض الخاصة بعرض مشاريعهم وشاركوا في الورشة العلمية التي تقدمها اللجنة العلمية في (موهبة) استعداداً للمنافسة في المعرض الذي سيقدم خلاله 1700 مشروع علمي من جانب الدول المشاركة بغرض تدريبهم على مهارات العرض والإلقاء استعداداً ليوم التحكيم.