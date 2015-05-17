أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المملكة تشارك ب17 مشروعاً في «إنتل آيسيف».. بأميركا

Google+ Print

    وصل الوفد الطلابي المكون من 18 طالباً وطالبة والوفد المرافق لهم إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في مسابقة إنتل آيسيف الدولية في مجال العلوم والهندسة وسط منافسة أكثر من 75 دولة.

ويمثل الوفد الطلابي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم وسيقدمون 17 بحثا علميا في عدد من المجالات.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإبداع العلمي بالمؤسسة والمشرف على الفريق العلمي المشارك د. حمدان المحمد أن وزارة التعليم تعمل بالتعاون مع (موهبة) على تهيئة جميع الأجواء المناسبة للوفد الطلابي ليعكسوا صورة إيجابية لما وصلت إليه المملكة من تميز وتطوير في مجال البحث العلمي. وبدأ المشاركون إعداد لوحات العرض الخاصة بعرض مشاريعهم وشاركوا في الورشة العلمية التي تقدمها اللجنة العلمية في (موهبة) استعداداً للمنافسة في المعرض الذي سيقدم خلاله 1700 مشروع علمي من جانب الدول المشاركة بغرض تدريبهم على مهارات العرض والإلقاء استعداداً ليوم التحكيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية