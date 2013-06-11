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وزارة الخارجية التركية تؤكد على الاستمرار فى دعم ليبيا

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وزارة الخارجية التركية تؤكد على الاستمرار فى دعم ليبيا وزارة الخارجية التركية تؤكد على الاستمرار فى دعم ليبيا

أكدت وزارة الخارجية التركية على الاستمرار فى دعم ليبيا فى جميع المجالات، معربة عن أسفها للأحداث التى شهدتها ليبيا مؤخرا والتى خلفت 30 قتيلا فى مدينة بنغازى شرقى البلاد.

وذكرت الوزارة فى بيان لها مساء أمس الاثنين أن حل المشكلات التى تواجهها البلاد يجب أن يكون فى إطار العملية الديمقراطية والتسامح والحوار بما يمثله ذلك من أهمية كبرى لمستقبل المنطقة واستقرارها.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين قوات الأمن وأبناء إحدى القبائل الليبية، وأسفرت عن مقتل 30 شخصا وإصابة مئة آخرين يوم الأحد بمدينة بنغازى بشرقى البلاد.

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