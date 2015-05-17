الرئيس العراقى يجرى سلسلة من الاتصالات بالقيادات الأمنية فى "الأنبار"

أجرى الرئيس العراقى فؤاد معصوم، مساء اليوم السبت، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القيادات الأمنية فى محافظة الأنبار، لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دحر الإرهابيين بالسرعة الممكنة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن معصوم أجرى اتصالات بالقادة الأمنيين فى قواطع العمليات ولاسيما فى الأنبار وأصدر توجيهات بتعزيز الروح القتالية للقوات المسلحة التى تخوض معارك على جبهات القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابى دفاعًا عن مدينة الرمادى.

وأشاد بالمعنويات العالية التى يتحلى بها القادة العسكريون والمقاتلون من أفراد الجيش والشرطة الاتحادية والمتطوعين وأبناء العشائر، وتضحياتهم لاجهاض هجمات "داعش".