محافظ الشرقية يوافق على إغلاق 72 منشأة طبيبة مخالفة

وافق الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على غلق 72 منشأة طبية بدائرة المحافظة، منها 40 عيادة خاصة غير مرخصة وإجراء عمليات داخل العيادة و4 حضانات أطفال غير مرخصة و5 مراكز جراحية غير مرخصة، و3 مراكز علاج طبيعى غير مرخص و16 معمل تحاليل غير مرخص ومركز أشعة غير مرخص، و1 مركز غسيل كلوى لعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، و2 مستشفى خاص لعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

أكد الدكتور المحافظ، أنه لم يتوانِ فى اتخاذ قرار غلق أى منشأة طبية غير ملتزمة بالشروط الصحية القانونية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.