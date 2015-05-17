أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النيابة الإدارية بالإسماعيلية: استشهاد قضاة العريش يزيدنا إصرارا

Google+ Print
النيابة الإدارية بالإسماعيلية: استشهاد قضاة العريش يزيدنا إصرارا النيابة الإدارية بالإسماعيلية: استشهاد قضاة العريش يزيدنا إصرارا
قال بيان لمستشارى النيابة الإدارية بالإسماعيلية، إن استشهاد القضاة الثلاثة فى مدينة العريش أمس السبت لن ينال من قضاة ، وسيزيد من إصرارهم على أداء مهمتهم.

وأصدر مجمع النيابات الإدارية برئاسة المستشار عصام عادل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسماعيلية، والمستشار بدر مبارك الوكيل الأول للنيابة، بيانا مساء أمس السبت ينعون فيه القضاة الثلاثة، الذين استشهدوا فى هجوم مسلح استهدف سيارتهم بمدينة العريش.

وأضاف البيان " ما حدث إرهاب غاشم ونعرب عن صادق التعازى والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدين أن هذا العمل الخسيس لن ينال من قضاة مصر وسيف عدالتها، على العكس سيزيد من إصرار القضاة على التفانى فى أداء رسالتهم وواجبهم الوطنى فى الإعلاء من قيمة العدالة والحرص على إرساء مبادئ الشرعية الدستورية والقانون".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر