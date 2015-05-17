النيابة الإدارية بالإسماعيلية: استشهاد قضاة العريش يزيدنا إصرارا

قال بيان لمستشارى النيابة الإدارية بالإسماعيلية، إن استشهاد القضاة الثلاثة فى مدينة العريش أمس السبت لن ينال من قضاة مصر ، وسيزيد من إصرارهم على أداء مهمتهم.

وأصدر مجمع النيابات الإدارية برئاسة المستشار عصام عادل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسماعيلية، والمستشار بدر مبارك الوكيل الأول للنيابة، بيانا مساء أمس السبت ينعون فيه القضاة الثلاثة، الذين استشهدوا فى هجوم مسلح استهدف سيارتهم بمدينة العريش.

وأضاف البيان " ما حدث إرهاب غاشم ونعرب عن صادق التعازى والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدين أن هذا العمل الخسيس لن ينال من قضاة مصر وسيف عدالتها، على العكس سيزيد من إصرار القضاة على التفانى فى أداء رسالتهم وواجبهم الوطنى فى الإعلاء من قيمة العدالة والحرص على إرساء مبادئ الشرعية الدستورية والقانون".