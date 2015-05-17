«محمد بن راشد للإسكان» تكرّم كهرباء دبي

كرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها شريكاً داعماً من الشركاء الاستراتيجيين الذين يتعاونون بشكل دائم مع المؤسسة، وذلك خلال الحفل السنوي لتكريم الشركاء، الذي نظّمته المؤسسة في فندق البستان روتانا بدبي، في إطار مساعيها لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، بحضور حشد من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية ومسؤولين من مؤسسات القطاع الخاص وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال الحفل قامت موزة إبراهيم الأكرف رئيسة قطاع تقنية المعلومات بالإنابة في الهيئة، باستلام درع التكريم، بالنيابة عن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، من سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة:

«عملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانسجاماً مع رؤية حكومة دبي واستراتيجية الهيئة، نحرص على تطوير وإدارة شراكات ناجحة وفعّالة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في دبي، بهدف خلق غدٍ أفضل لأجيال المستقبل».

وأضاف: «نعمل مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على تنفيذ مبادرات ومشاريع مجتمعية مشتركة، تخدم سياسات وأهداف الطرفين، وذلك تعزيزاً لمكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق راحة وسعادة جمهور متعاملينا.

ونفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بهذا التكريم الهام، والذي يعكس نجاح التعاون القائم بين الهيئة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونتطلع إلى مزيد من العمل المشترك مع المؤسسة لتعزيز جودة الخدمات، لا سيما الخدمات الذكية».