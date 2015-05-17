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تناول القرفة مع أدوية الكوليسترول يسبب التهاب الكبد

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تناول القرفة مع أدوية الكوليسترول يسبب التهاب الكبد تناول القرفة مع أدوية الكوليسترول يسبب التهاب الكبد
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت أن الأشخاص الذين يأخذون أدوية الستاتين ومكملات القرفة قد يضعوا أنفسهم فى خطر التهاب الكبد.

وتناولت الدراسة التى نشرت فى الدورية الأمريكية لأمراض الكبد، حالة امرأة تبلغ من العمر 73 عاماً التى تطور لديها حالة التهاب الكبد بعد أسبوع واحد فقط من إضافة القرفة لجرعة عالية من دواء الستاتين المخفض للكوليسترول.

وقال الأطباء أن المرأة التى تناولت الاعشاب جنباً إلى جنب مع جرعة عالية من أدوية الستاتين تسبب فى التهاب الكبد، حيث إنهم لاحظوا أن تلف الكبد هو أحد الآثار الجانبية المحتملة من تناول هذا المزيج، حيث يبدو أن مادة "الكومارين"، وهى مادة موجودة فى القرفة يمكن أن تضر الكبد.

وأضاف دانيال برانشو، من مستشفى بروفيدانس والمركز الطبى فى ساوثفيلد، بولاية ميشيجان، أنه لم يكن هناك أدوية أخرى تناولتها المريضة يمكن أن تسبب لها تلف الكبد، ما عدا القرفة.

وحذر الأطباء من تناول أدوية الستاتين مع القرفة لتجنب تلف الكبد.

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