محافظ شمال سيناء: حادث العريش عمل إرهابى "خسيس"

وصف اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، العمل الإرهاب الذى وقع أمس بالعريش، وراح ضحيته 3 قضاة، بالإضافة إلى سائق الحافلة بـ"الخسيس" الذى يستهدف زعزعة الثقة بين الشعب المصرى والقيادة السياسية والقوات المسلحة، مشدداً على أن ذلك لن يحدث مطلقاً، وذكر قائلاً: "القوات المسلحة بخير وبتحقق نجاحات كبيرة جداً بشكل يومى".

وأضاف "حرحور"، خلال لقاء له ببرنامج "البيت بيتك"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه علينا استيعاب هذه العمليات الغادرة حتى نتمكن من بناء مصر.