محافظ شمال سيناء: حادث العريش عمل إرهابى "خسيس"

وصف اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، العمل الإرهاب الذى وقع أمس بالعريش، وراح ضحيته 3 قضاة، بالإضافة إلى سائق الحافلة بـ"الخسيس" الذى يستهدف زعزعة الثقة بين الشعب المصرى والقيادة السياسية والقوات المسلحة، مشدداً على أن ذلك لن يحدث مطلقاً، وذكر قائلاً: "القوات المسلحة بخير وبتحقق نجاحات كبيرة جداً بشكل يومى".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف "حرحور"، خلال لقاء له ببرنامج "البيت بيتك"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه علينا استيعاب هذه العمليات الغادرة حتى نتمكن من بناء مصر.